СМИ: России известно, что у Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ

Рогов: ВСУ попытаются провести еще одну попытку масштабного наступления в Запорожской области СМИ: силы ПВО Сирии отразили ракетный удар с территории Израиля по окрестностям Хомса СМИ: 51 человек погиб при крушения судна с мигрантами у Канарских островов СМИ: во время беспорядков во Франции минувшей ночью задержано около 700 человек Гидрометцентр: в Москве в воскресенье от +23 до +25 градусов, кратковременные дожди