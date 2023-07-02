СМИ: России известно, что у Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ
У стран Запада практически не осталось ПЗРК Stinger для Вооруженных сил Украины, и Москва об этом знает, пишет газета Newsweek.
«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — цитирует RT военного эксперта Аллан Орр.
По его мнению, из-за недостатка ПЗРК затруднено контрнаступление ВСУ.
Издание пишет, что Вашингтон для наращивания производства Stinger привлекает пожилых инженеров.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: России известно, что у Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ
- Экс-кандидат в президенты Франции: Страна оказалась на пороге гражданской войны
- Володин заявил о сплочении общества вокруг Путина после мятежа ЧВК «Вагнер»
- Неизвестные совершили нападение на дом французского мэра
- Климатическая миграция. Эксперты раскрыли причины и способы изменения погоды
- Войска РФ уничтожили станцию спутниковой связи Starlink Илона Маска
- Запорожье и ЗАЭС. Названы направления второго контрнаступления Украины
- Рогов: Киев начал подготовку ко второму этапу контрнаступления в Запорожье
- Климатолог: к концу века мигрирует до трети населения Земли
- В Колумбии произошло столкновение двух военных самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru