СМИ: России известно, что у Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ

У стран Запада практически не осталось ПЗРК Stinger для Вооруженных сил Украины, и Москва об этом знает, пишет газета Newsweek.

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«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — цитирует RT военного эксперта Аллан Орр.

По его мнению, из-за недостатка ПЗРК затруднено контрнаступление ВСУ.

Издание пишет, что Вашингтон для наращивания производства Stinger привлекает пожилых инженеров.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах альянса, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ОружиеСШАВСУУкраина

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