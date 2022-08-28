СМИ: Разведка США не знала о планах РФ на Украине и раздувала угрозу

В публикации говорится, что американская разведка прогнозировала различные сценарии развития спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки, отмечает РИА Новости.

Мардини подчеркнул, что эти угрозы и прогнозы не подтвердились, за исключением начала спецоперации, пишет Газета.ru.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отметил автор публикации.

Ранее Скотт Риттер заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Мардини, «упреждающая тактика» оказалась дезинформацией. Она сформировала искаженное представление о политических задачах, которые собирался реализовать Кремль.



