СМИ: Разведка США не знала о планах РФ на Украине и раздувала угрозу

У разведки США не было подтвержденных данных о планах России на Украине, поэтому угроза со стороны Москвы создавалась искусственно, написал журналист Рамзи Мардини в издании The National Interest.

Экс-разведчик: США захотели отвлечь внимание России от Украины

В публикации говорится, что американская разведка прогнозировала различные сценарии развития спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки, отмечает РИА Новости.

Мардини подчеркнул, что эти угрозы и прогнозы не подтвердились, за исключением начала спецоперации, пишет Газета.ru.

«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отметил автор публикации.

Ранее Скотт Риттер заявил, что глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению Мардини, «упреждающая тактика» оказалась дезинформацией. Она сформировала искаженное представление о политических задачах, которые собирался реализовать Кремль.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаСШАУкраинаРоссия
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