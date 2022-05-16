СМИ: расходы Германии на импорт российских товаров выросли на 77,7%
16 мая 202205:17
Общие расходы ФРГ на импорт из России в марте выросли на 77,7% и составили €4,4 млрд, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По данным издания, объём импорта российских товаров сократился на 27,8%. При этом экспорт товаров в Россию из Германии в марте уменьшился на 58,7%, до €1 млрд.
Напомним, онлайн-ретейлер «Яндекс.Маркет» разрешил к продаже на своей площадке товары из списка параллельного импорта. Вся продаваемая продукция будет законно введена в оборот.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru