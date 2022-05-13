Новые санкции: Япония запретит экспорт высокотехнологичных товаров в РФ
Токио с 20 мая запрещает экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Это связано с международной ситуацией вокруг Украины. Речь идёт о квантовых компьютерах, 3D-принтерах, электронных микроскопах. Также к вывозу в РФ запрещено оборудование для нефтепереработки, оборудование для производства органических светодиодов, вакуумные насосы и другое оборудование.
Ранее Японские власти ввели ограничительные меры в отношении 133 физических лиц и 70 организаций из России.
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