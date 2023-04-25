СМИ: Расходы авиакомпаний Канады на топливо возросли из-за необходимости облетать РФ

Необходимость облетать российское воздушное пространство из-за ответных санкций Москвы против Запада привела к увеличению длины маршрутов авиакомпаний Канады на рейсах в Азию, а также к росту их расходов на топливо. Об этом сообщил телеканал CTV.

В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%

Так, согласно оценкам компании AirTrav Inc., новые маршруты могут быть на 10% длиннее. При этом стоимость авиационного керосина выросла на 41% с 2019 года.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в интервью НСН сообщил, что закрытие российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний больше всего ударило по Финляндии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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