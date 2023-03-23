В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%

Отмечается, что объемы перевозок грузов упали до уровня 2001 года: тогда они составляли 614 тыс. т. Кроме того, у российских авиакомпаний на 14,21% сократилось количество пассажирских перевозок — до 95,21 млн человек. Такая ситуация сложилась на фоне санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что на международные грузоперевозки приходилось 77% потока отечественных компаний. Из-за ограничений за рубежом прекратили полеты крупные перевозчики AirBridgeCargo, SkyGates и «Атран».

Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка возможно в лучшем случае ближе к 2030 году. Российские перевозчики могут вернуться к рекордным объемам 2021 года, когда авиакомпании перевезли 1,48 млн тонн грузов.

