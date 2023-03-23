В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%

Совокупные грузоперевозки авиакомпаний России в 2022 году снизились на 59,42%, до 599,05 тысячи тонн. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росавиации.

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Отмечается, что объемы перевозок грузов упали до уровня 2001 года: тогда они составляли 614 тыс. т. Кроме того, у российских авиакомпаний на 14,21% сократилось количество пассажирских перевозок — до 95,21 млн человек. Такая ситуация сложилась на фоне санкций, введенных Западом после начала специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что на международные грузоперевозки приходилось 77% потока отечественных компаний. Из-за ограничений за рубежом прекратили полеты крупные перевозчики AirBridgeCargo, SkyGates и «Атран».

Эксперты прогнозируют, что восстановление рынка возможно в лучшем случае ближе к 2030 году. Российские перевозчики могут вернуться к рекордным объемам 2021 года, когда авиакомпании перевезли 1,48 млн тонн грузов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссиягрузоперевозкиРосавиацияАвиакомпании

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