Финансист: 80-летним россиянам увеличат пенсию
С 1 июля россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, сообщает «Прайму» со ссылкой на доцента Финансового университета при кабмине РФ Игоря Балынина.
В 2025 году выплата составляет 8907,70 руб. С 1 июля она удвоится до 17 815,4 руб. Также 80-детним россиянам начисляется надбавка за уход. В текущем году ее размер составляет 1314 рублей.
Общая сумма после надбавки составит 19129,40 руб. Социальный фонд России повысит пенсии автоматически.
Ранее стало известно, что в РФ средняя пенсия у женщин больше, чем у мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru