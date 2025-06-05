Финансист: 80-летним россиянам увеличат пенсию

В 2025 году выплата составляет 8907,70 руб. С 1 июля она удвоится до 17 815,4 руб. Также 80-детним россиянам начисляется надбавка за уход. В текущем году ее размер составляет 1314 рублей.

Общая сумма после надбавки составит 19129,40 руб. Социальный фонд России повысит пенсии автоматически.

Ранее стало известно, что в РФ средняя пенсия у женщин больше, чем у мужчин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

