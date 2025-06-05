СМИ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет

Американские власти перенаправили на собственные нужды обещанные Киеву компоненты для ракет, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, взрыватели, которые Украина применяет для перехвата беспилотных летательных аппаратов, будут перенаправлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке. Такое решение США подчеркивает ослабление приверженности администрации президента Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.

Киев объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

