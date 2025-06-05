Киев объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей

По его словам, партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Все произведенное пойдет на нужды украинской армии. Производства будут полностью профинансированы партнерами Киева.

Речь идет о выпуске дронов, ракет, боеприпасов, средств РЭБ и других видов вооружения.

Ранее Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

