Киев объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей

Киев запускает инициативу по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

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По его словам, партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Все произведенное пойдет на нужды украинской армии. Производства будут полностью профинансированы партнерами Киева.

Речь идет о выпуске дронов, ракет, боеприпасов, средств РЭБ и других видов вооружения.

Ранее Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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