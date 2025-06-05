Киев объявил об инициативе по производству украинского оружия за границей
Киев запускает инициативу по производству украинского оружия для нужд ВСУ в других странах, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.
По его словам, партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Все произведенное пойдет на нужды украинской армии. Производства будут полностью профинансированы партнерами Киева.
Речь идет о выпуске дронов, ракет, боеприпасов, средств РЭБ и других видов вооружения.
Ранее Украина начала выпуск чешских винтовок BREN 2 по лицензии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru