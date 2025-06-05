Трамп своим указом запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Американский лидер Дональд Трамп полностью запретил въезд в США гражданам из 12 стран, следует из текста указа.
Среди них Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.
Кроме того, глава государства частично ограничил въезд граждан семи стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.
Причины своего решения Трамп не объяснил.
Как сообщила в соцсети Х журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, власти сослались на риски национальной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru