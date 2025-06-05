В Хабаровске воспитательница детсада избила ребенка
Заведующую детского сада в Хабаровске накажут из-за того, что воспитательница избила ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления образования мэрии Татьяну Матвеенкову.
6 мая воспитательница 1968 года рождения после отказа семилетнего мальчика одеться и пойти гулять взяла его за капюшон и волоком протащила по земле к лавочке, сдавливая шею, после чего несколько раз ударила. После этого женщина поставила ноги на лежащего на земле ребенка. После этого со всеми руководителями дошкольных учреждений города провели совещание, на котором предметно обсудили произошедшее.
Матвеенкова отметила, что воспитателю вынесли выговор, в детском саду она уже не работает. Сама женщина указала, что не понимала, что ребенку может быть больно.
Ранее воспитательницу детсада из Краснодара заподозрили в жестоком обращении с детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru