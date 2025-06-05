Вильфанд считает, что в течение пяти лет с вероятностью 80% наступит самый жаркий год
Один год из предстоящих пяти может стать аномально теплым на Земле, побив рекорд 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Речь идет о вероятности этого в 80 процентов. При этом с вероятностью в 70% среднее повышение температуры на планете в период с 2025 по 2029 год составит более 1,5 градуса. В таком случае могут произойти критические изменения в климатической системе Земли.
Ранее метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru