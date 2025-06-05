Вильфанд считает, что в течение пяти лет с вероятностью 80% наступит самый жаркий год

Речь идет о вероятности этого в 80 процентов. При этом с вероятностью в 70% среднее повышение температуры на планете в период с 2025 по 2029 год составит более 1,5 градуса. В таком случае могут произойти критические изменения в климатической системе Земли.

Ранее метановую «бомбу» для климата Земли обнаружили в Антарктиде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

