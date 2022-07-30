СМИ: Путин оказался сильнее после западных санкций

Автор публикации Саймон Дженкинс назвал антироссийские санкции самым непродуманным и контрпродуктивным решением США в новейшей истории.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», — цитирует материал РИА Новости.

По мнению Дженкинса, в странах Запада отмечается рецессия, пишет Газета.ru.

«Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США», — отметил журналист.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для вывода России из кризиса государству придется выбирать: потратить бюджетные средства на рост доходов граждан или на развитие экономики.

«Чтобы у работающих граждан, да еще и не в госсекторе, начали расти доходы, нужно, чтобы предприятия, на которых они работали, постоянно увеличивали выпуск своей продукции, или чтобы на нее росла цена. Но у нас закрываются экспортные рынки, сжимается внутренний рынок, все время падает оборот рыночной торговли, а граждане демонстрируют классическое сберегательное кризисное поведение. То есть внутренний рынок не слишком радует внутренних производителей, от этого они не торопятся инвестировать в развитие производства», - отметил он.

