СМИ: протестующие захватили президентскую резиденцию в Алма-Ате
Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает портал zakon.kz со ссылкой на очевидцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.
Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Изначально мирные митинги переросли в беспорядки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. После того, как беспорядки продолжились, глава республики подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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