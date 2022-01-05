СМИ: протестующие захватили президентскую резиденцию в Алма-Ате

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает портал zakon.kz со ссылкой на очевидцев.

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Ранее в СМИ появилась информация, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию резиденции.

Протесты в Казахстане начались после повышения цен на сжиженный газ. Изначально мирные митинги переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации. После того, как беспорядки продолжились, глава республики подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиПротестыКазахстан
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