Токаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабмина, сообщает РБК.
Об этом следует из приказа на сайте главы государства.
Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьера республики. Остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.
2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, призвав снизить цены на сжиженный газ.
В городе Актау в Казахстане ряд силовиков стали переходить на сторону протестующих.
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