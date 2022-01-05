Токаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабмина, сообщает РБК.

Протестующие жители Алма-Аты не покидают улицы

Об этом следует из приказа на сайте главы государства.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра страны назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьера республики. Остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы, призвав снизить цены на сжиженный газ.

В городе Актау в Казахстане ряд силовиков стали переходить на сторону протестующих.

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ФОТО: РИА Новости
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