Президент Казахстана призвал граждан к конструктивному диалогу
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу в связи с несанкционированными митингами в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Он призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации, которые поступают изнутри и извне.
Токаев также заявил, что власть в Казахстане не падет: стране нужен не конфликт, а конструктивный диалог и взаимное доверие.
Президент Казахстана также подчеркнул, что все пожелания протестующих внимательно учтены.
Ранее в Казахстане вспыхнули протесты против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. Сейчас на площади Республики в Алматы протестующие громят полицейские машины. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
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