Президент Казахстана призвал граждан к конструктивному диалогу

Он призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на провокации, которые поступают изнутри и извне.

Токаев также заявил, что власть в Казахстане не падет: стране нужен не конфликт, а конструктивный диалог и взаимное доверие.

Президент Казахстана также подчеркнул, что все пожелания протестующих внимательно учтены.

Ранее в Казахстане вспыхнули протесты против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих. Сейчас на площади Республики в Алматы протестующие громят полицейские машины. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

