В Кремле ответили на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никому не следует вмешиваться в происходящее в Казахстане, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о возможной помощи казахстанским властям он отметил, что подобных просьб в Москву не поступало.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиДмитрий ПесковКазахстан
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