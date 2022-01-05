В Кремле ответили на вопрос о помощи Казахстану из-за массовых протестов

Отвечая на вопрос о возможной помощи казахстанским властям он отметил, что подобных просьб в Москву не поступало.

«Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях, сообщает RT.