СМИ: При израильском ударе по пригороду Бейрута погибли пять человек
По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате удара Израиля по южному пригороду Бейрута, все они – дети. Об этом сообщило ливанское новостное агентство NNA.
Согласно данным, израильский удар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус. Очевидцы ранее сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута.
США не поддерживают наступательные действия израильских военных как в Ливане, так и в Израиле, сообщила ранее в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru