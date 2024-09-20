СМИ: При израильском ударе по пригороду Бейрута погибли пять человек

Согласно данным, израильский удар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус. Очевидцы ранее сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута.

США не поддерживают наступательные действия израильских военных как в Ливане, так и в Израиле, сообщила ранее в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Ранее директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в разговоре с НСН допускал, что Ливан не оставит без ответа взрывы пейджеров в стране и проведет жесткую военную операцию против Израиля. По его словам, это вопрос одного-трех дней, передает «Радиоточка НСН».

