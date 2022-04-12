СМИ: Премьера Великобритании Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна

Представитель Джонсона рассказал, что политики уже были извещены о намерении полиции выписать им штрафы. Всего стражи порядка выписали более 50 штрафов участникам этих вечеринок.

Ранее Джонсон заявил об увеличении штрафов за нарушение карантина по коронавирусу в стране до 100 фунтов стерлингов.

