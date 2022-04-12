СМИ: Премьера Великобритании Джонсона оштрафуют за вечеринки во время локдауна

Британская полиция заявила, что премьер-министру Борису Джонсону и министру финансов Риши Сунаку будут направлены оповещения о штрафах, выписанных за участие в вечеринках во время локдауна, сообщает телеканал Sky News.

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Представитель Джонсона рассказал, что политики уже были извещены о намерении полиции выписать им штрафы. Всего стражи порядка выписали более 50 штрафов участникам этих вечеринок.

Ранее Джонсон заявил об увеличении штрафов за нарушение карантина по коронавирусу в стране до 100 фунтов стерлингов.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобританияШтрафБорис Джонсон
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