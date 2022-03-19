Джонсон выступил против нормализации отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что попытка нормализации отношений с российским лидером Владимиром Путиным была бы ошибочна. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии.

«Пытаться нормализовать отношения с (президентом России Владимиром — прим. НСН) Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем очередном выступлении 16 марта осудил россиян, стремящихся к «европейскому» образу жизни, так как, по его мнению, такие люди используются Западом для нанесения ущерба стране..

