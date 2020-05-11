В Британии штраф за нарушение карантина увеличили вдвое

Теперь штраф составит 100 фунтов стерлингов. Ранее для нарушителей предусматривались штрафы до 60 фунтов стерлингов. Кроме того, при его оплате в течение 2 недель можно было получить "скидку" 50%. Эта "скидка" также будет действовать на новом тарифе.

В Великобритании штраф за каждое повторное нарушение вырастает в два раза. После того, как достигается максимальная сумма в 3,6 тыс. фунтов стерлингов, наказание для нарушителей определяет суд.

Ранее сообщалось, что Великобритания, оставив позади Италию, вышла на второе место в мире по числу умерших с подтверждённой коронавирусной инфекцией. На первой строчке располагаются США.

