В Британии штраф за нарушение карантина увеличили вдвое
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении штрафов за нарушение карантина по коронавирусу в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь штраф составит 100 фунтов стерлингов. Ранее для нарушителей предусматривались штрафы до 60 фунтов стерлингов. Кроме того, при его оплате в течение 2 недель можно было получить "скидку" 50%. Эта "скидка" также будет действовать на новом тарифе.
В Великобритании штраф за каждое повторное нарушение вырастает в два раза. После того, как достигается максимальная сумма в 3,6 тыс. фунтов стерлингов, наказание для нарушителей определяет суд.
Ранее сообщалось, что Великобритания, оставив позади Италию, вышла на второе место в мире по числу умерших с подтверждённой коронавирусной инфекцией. На первой строчке располагаются США.
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