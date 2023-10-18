СМИ: Посол Палестины заявил, что Израиль позвонил в больницу «за час до взрыва»

Посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что «за час до взрыва» в больнице в секторе Газа Израиль сделал туда предупредительный звонок, сообщает Reuters.

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800

Дипломат также добавил, что число погибших уже приближается к 500, «но, скорее всего, будет расти».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ливанская группировка «Хезболла» объявила 18 октября «Днём гнева» в отношении Израиля, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаРакетный УдарИзраильСектор Газа

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