Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800
Жертвами удара по больнице в секторе Газа стали 800 человек, передает телеканал Al Arabiya.
Ранее сообщалось о 500 погибших.
Об ударе по больнице «Аль-Ахли» во вторник вечером заявил представитель министерства здравоохранения сектора Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за взрыв на радикальную палестинскую группировку «Исламский джихад».
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru