Вучич предложил помощь Сербии в восстановлении украинских городов
Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины, взяв на себя восстановление одного-двух населенных пунктов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе.
По словам Вучича, Белград намерен оказать «понятную и конкретную поддержку» в виде возрождения одного или двух небольших городов либо отдельного региона, отмечает RT.
Он подчеркнул, что такой шаг был бы заметен для украинского общества и сослался на опыт Азербайджана, который также участвует в восстановлении территорий.
Сербский лидер заверил, что Украина может рассчитывать на его страну в вопросах гуманитарной помощи, а также в поддержке ее территориальной целостности на международной арене, передает «Радиоточка НСН».
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