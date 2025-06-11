Вучич предложил помощь Сербии в восстановлении украинских городов

Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины, взяв на себя восстановление одного-двух населенных пунктов. Об этом заявил президент республики Александр Вучич во время саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Одессе.

По словам Вучича, Белград намерен оказать «понятную и конкретную поддержку» в виде возрождения одного или двух небольших городов либо отдельного региона, отмечает RT.

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Он подчеркнул, что такой шаг был бы заметен для украинского общества и сослался на опыт Азербайджана, который также участвует в восстановлении территорий.

Сербский лидер заверил, что Украина может рассчитывать на его страну в вопросах гуманитарной помощи, а также в поддержке ее территориальной целостности на международной арене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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