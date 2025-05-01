США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

США предупредили, что ни одно государство, компания или частное лицо, имеющее отношение к поддержке российского оборонного сектора, не сможет участвовать в проектах по восстановлению Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Американская администрация подчеркнула, что любые структуры, которые ранее снабжали или финансировали российскую армию, будут отстранены от послевоенного восстановления Украины.