США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
США предупредили, что ни одно государство, компания или частное лицо, имеющее отношение к поддержке российского оборонного сектора, не сможет участвовать в проектах по восстановлению Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
Американская администрация подчеркнула, что любые структуры, которые ранее снабжали или финансировали российскую армию, будут отстранены от послевоенного восстановления Украины.
Речь идет в том числе о доступе к контрактам и инициативам, финансируемым через двусторонний инвестиционный фонд.
Соглашение о создании такого фонда Киев и Вашингтон подписали 30 апреля. Как уточнили в Белом доме, документ охватывает проекты в сферах энергетики, природных ресурсов и инфраструктуры, при этом стороны договорились о равном представительстве в управлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru