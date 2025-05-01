США исключили участие российских компаний в восстановлении Украины

США предупредили, что ни одно государство, компания или частное лицо, имеющее отношение к поддержке российского оборонного сектора, не сможет участвовать в проектах по восстановлению Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Американская администрация подчеркнула, что любые структуры, которые ранее снабжали или финансировали российскую армию, будут отстранены от послевоенного восстановления Украины.

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Речь идет в том числе о доступе к контрактам и инициативам, финансируемым через двусторонний инвестиционный фонд.

Соглашение о создании такого фонда Киев и Вашингтон подписали 30 апреля. Как уточнили в Белом доме, документ охватывает проекты в сферах энергетики, природных ресурсов и инфраструктуры, при этом стороны договорились о равном представительстве в управлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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