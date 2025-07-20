Латник: США не дадут ЕС отсрочки по пошлинам
США не дадут Евросоюзу новой отсрочки по введению повышенных пошлин. Об это заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу CBS News.
«Нет, это жесткий срок, поэтому первого августа вступят в силу новые пошлины», - заявил он.
Латник подчеркнул, что несмотря на предстоящее введение повышенных пошлин, Брюссель и другие торговые партнеры США все еще могут вести переговоры с администрацией США.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп требует установить пошлины на импорт товаров из Евросоюза на уровне не менее 15-20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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