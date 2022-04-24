СМИ: Порты Франции оплачивают простой заблокированных российских судов

Порты Франции вынуждены оплачивать перемещение заблокированных в гаванях российских судов. Об этом сообщает телеканал France 2.

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Так, в порту Сен-Мело постоянно перемещают российское судно, чтобы другим иностранным кораблям освободить место.

По данным телеканала, на одно из таких судов уже израсходовано свыше €50 тыс, сообщает RT.

Ранее Италия заявила о закрытии с 17 апреля портов для судов, которые ходят под российским флагом. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

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Фото: marinetraffic.com
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