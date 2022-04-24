СМИ: Порты Франции оплачивают простой заблокированных российских судов
Порты Франции вынуждены оплачивать перемещение заблокированных в гаванях российских судов. Об этом сообщает телеканал France 2.
Так, в порту Сен-Мело постоянно перемещают российское судно, чтобы другим иностранным кораблям освободить место.
По данным телеканала, на одно из таких судов уже израсходовано свыше €50 тыс, сообщает RT.
Ранее Италия заявила о закрытии с 17 апреля портов для судов, которые ходят под российским флагом. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 829 / сут.
Умерли
375 тыс.+171 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+13 030 / сут.
- Лукашенко призвал соседей: «Давайте жить дружно»
- Минобороны: В Павловграде уничтожены цеха по производству взрывчатки для ВСУ
- Во втором туре выборов французы избирает президента
- СМИ: Порты Франции оплачивают простой заблокированных российских судов
- Глава МИД Австрии высказался против вступления Украины в Евросоюз
- СМИ: В Бельгии застряли около 8 тыс. дорогостоящих автомобилей из-за антироссийских санкций
- Президент Путин поздравил православных россиян с Пасхой
- Shell начала «кошмарный» выход из российского проекта «Сахалин-2».
- Наргиз обратилась к журналистам после критики из-за ее переезда в Узбекистан
- Бывшие коллеги Тинькова запустят новый финансовый стартап
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru