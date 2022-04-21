США запретили связанным с Россией судам заходить в свои порты
Президент США Джо Байден заявил о вводе запрета на приём в американских портах кораблей, которые ходят под флагом России, сообщает пресс-служба Белого дома.
По его словам, аналогичные меры ранее были приняты в Европе.
«Это значит, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в США или же иметь доступ к нашим берегам», - заключил американский лидер.
Ранее Великобритании ввела запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру, пишут «Известия».
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