США запретили связанным с Россией судам заходить в свои порты

Президент США Джо Байден заявил о вводе запрета на приём в американских портах кораблей, которые ходят под флагом России, сообщает пресс-служба Белого дома.

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По его словам, аналогичные меры ранее были приняты в Европе.

«Это значит, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в США или же иметь доступ к нашим берегам», - заключил американский лидер.

Ранее Великобритании ввела запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру, пишут «Известия».

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