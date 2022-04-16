Италия закрывает свои порты для судов под российским флагом
Италия заявила о закрытии с 17 апреля портов для судов, которые ходят под российским флагом. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — цитирует публикацию Газета.ru.
Кораблям, находящимся в итальянских портах, придется покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».
Ранее об аналогичном решении заявила Румыния.
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