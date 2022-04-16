Италия закрывает свои порты для судов под российским флагом

Италия заявила о закрытии с 17 апреля портов для судов, которые ходят под российским флагом. Об этом сообщает газета La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

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«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — цитирует публикацию Газета.ru.

Кораблям, находящимся в итальянских портах, придется покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

Ранее об аналогичном решении заявила Румыния.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияКораблиИталия
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