Италия закрывает свои порты для судов под российским флагом

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — цитирует публикацию Газета.ru.

Кораблям, находящимся в итальянских портах, придется покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

Ранее об аналогичном решении заявила Румыния.

