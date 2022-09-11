Москва ответила зарубежным партнерам на желание ввести лимит цен на газ и нефть
Москва прекратит поставки нефти и газа странам, которые введут ограничения на цены российских энергоносителей. Об этом заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов 11 сентября, в воскресенье.
По мнению министра, подобные действия зарубежных партнеров напоминают картельный сговор.
«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам», — заявил Шульгинов в эфире телеканала «Россия 1».
Он считают, что на Западе «уже не отдают отчет себе в том, что они делают», когда принимают подобные решения. По мнению российского министра, ограничительные меры нанесут ущерб самим западным странам.
Ранее министры энергетики выступили против ограничения на цену газа из РФ после ультиматума президента России Владимира Путина. Об этом написал журналист Том Рис в публикации для издания The Telegraph.
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