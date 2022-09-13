СМИ: Чехия созвала экстренную встречу министров энергетики ЕС
Чехия, которая является государством - председателем Евросоюза, созвала экстренную встречу Совета министров стран сообщества по энергетике, сообщает информационное агентство СTK.
По словам министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу, на которого ссылается агентство, встреча пройдёт 30 сентября, на ней будут обсуждать предложения Еврокомиссии (ЕК) по ограничению цен на энергию в ЕС.
«По договоренности с ЕК и другими государствами - членами ЕС я решил, что в конце сентября в Брюсселе мы завершим то, что начали решать на прошлой неделе», - цитирует агентство Сикелу.
Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ, сообщает RT.
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