СМИ: Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине

«Украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Однако, согласилась только Польша», — отмечается в материале.

По данным СМИ, необходимость миссии была обусловлена нехваткой саперов у ВСУ и невозможностью направить для работ специалистов НАТО, поскольку Россия восприняла бы такой шаг как провокацию.

Издание подчеркивает, что в гуманитарный отряд вошли 98 офицеров отдельных контртеррористических подразделений, фельдшеры, «члены боевых групп» и две специально обученные собаки. Польские специалисты пробыли на Украине около пяти месяцев и работали в том числе в окрестностях Киева и Днепропетровска (украинское название - Днепр), пишет RT.

