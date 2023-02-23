СМИ: Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине
Польша направила на Украину отряд полицейских для проведения секретной операции по разминированию территорий. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
«Украинцы в прошлом году обратились к странам — членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Однако, согласилась только Польша», — отмечается в материале.
По данным СМИ, необходимость миссии была обусловлена нехваткой саперов у ВСУ и невозможностью направить для работ специалистов НАТО, поскольку Россия восприняла бы такой шаг как провокацию.
Издание подчеркивает, что в гуманитарный отряд вошли 98 офицеров отдельных контртеррористических подразделений, фельдшеры, «члены боевых групп» и две специально обученные собаки. Польские специалисты пробыли на Украине около пяти месяцев и работали в том числе в окрестностях Киева и Днепропетровска (украинское название - Днепр), пишет RT.
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