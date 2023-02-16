В Польше заявили о готовности выполнить обязательства по поставкам танков Украине
Польша готова выполнить свои обязательства по поставкам танков Украине, также Варшава пытается достичь взаимопонимания с канцлером Германии Олафом Шольцем в вопросах, связанных с Киевом. Об этом заявил посол Польши в ФРГ Дариуш Павлос в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.
Дипломат раскритиковал отсутствие готовности Берлина к переговорам по связанным с Украиной вопросам, указав, что Варшаве непонятна «нерешительная позиция» ФРГ в части поставок вооружения Киеву.
«Мы не можем добиться каких-либо сроков для быстрой координации. Иногда это разочаровывает», — заявил Павлос.
Посол подчеркнул, что польские власти способны выполнить свои обязательства по поставкам танков Украине. По словам Павлоса, у Варшавы есть техника в достаточном количестве и «число, которое мы обещали, имеется в наличии».
Кроме того, говоря о возможной отправке истребителей Киеву, посол отметил, что Варшава «открыта для всего, что помогает Украине». Однако для подобных поставок необходима в том числе общая политическая воля НАТО.
Ранее в ФРГ заявили о готовности предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и одобрили поставку 178 танков Leopard 1A5. Однако позже министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что западные страны смогут передать украинским военным лишь половину батальона Leopard 2A6, пишет «Свободная пресса». Более старые танки Leopard 1 А5 будут направлены в полном объеме, отмечает Ura.ru.
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