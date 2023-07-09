СМИ: Польша передала Украине около десятка вертолетов Ми-24

Варшава передала Киеву около десятка вертолетов Ми-24 советской разработки. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, 9 июля.

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В сообщении говорится, что «Польша... недавно передала Киеву около десятка боевых вертолётов Ми-24».

О намерении передать эти вертолеты Украине ранее не сообщалось, пишет Газета.ru.

Ранее в интервью украинскому агентству «Униан» евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский дал Киеву три месяца для достижения успеха в контрнаступлении. Парламентарий обратил внимание, что в Евросоюзе есть страны, которые больше заинтересованы в партнерстве с Россией, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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