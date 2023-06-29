Полковник Макгрегор допустил ввод войск Польши и Литвы на Украину
При поддержке Соединенных Штатов Польша и Литва намерены ввести войска на Украину. Такое мнение в эфире YouTube-канала PBD Podcast высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, на Западе началась дискуссия о совместной интервенции Польши и Литвы на Украину. Макгрегор отметил, что для стран НАТО интерес представляют западные регионы страны.
«И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи. Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье», - констатировал бывший советник Пентагона.
В интервью украинскому агентству «Униан» евродепутат от Польши Витольд Ян Ващиковский дал Киеву три месяца для достижения успеха в контрнаступлении. Парламентарий обратил внимание, что в Евросоюзе есть страны, которые больше заинтересованы в партнерстве с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru