СМИ: Польша ограничит движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Беларусью
Польша ограничивает движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Беларусью, сообщают местные СМИ.
На прошлой неделе власти Польши заявили о готовности закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией. По словам замминистра иностранных дел страны Павла Яблоньского, такие меры возможны в случае, «если этого будет требовать ситуация с безопасностью». При этом политик не уточнил, в результате каких именно действий польские власти готовы пойти на такой шаг.
Также польский лидер Анджей Дуда предупреждал белорусского президента Александра Лукашенко о возможных последствиях в случае вмешательства Минска в российско-украинский конфликт. По словам Дуды, Лукашенко должен осознавать, что такой шанс обернется для президента Белоруссии скорым концом, поскольку белорусы выступят против него.
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