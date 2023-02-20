«Лукашенко конец»: Дуда посоветовал Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт

По словам Дуды, Лукашенко должен осознавать, что такой шанс обернется для президента Белоруссии скорым концом, поскольку белорусы выступят против него.

Президент Польши добавил, что вступление Белоруссии в боевые действия — верная смерть для многих жителей страны, не имеющих боевого опыта, чего нельзя сказать об украинцах, которые «воюют уже много лет, защищая свою родину».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию отказаться от поддержки России. Об этом сообщило агентство НСН.

