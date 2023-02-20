«Лукашенко конец»: Дуда посоветовал Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт

Польский лидер Анджей Дуда предупредил белорусского президента Александра Лукашенко о возможных последствиях в случае вмешательства Минска в российско-украинский конфликт. Об этом сообщило издание РБК.

Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

По словам Дуды, Лукашенко должен осознавать, что такой шанс обернется для президента Белоруссии скорым концом, поскольку белорусы выступят против него.

Президент Польши добавил, что вступление Белоруссии в боевые действия — верная смерть для многих жителей страны, не имеющих боевого опыта, чего нельзя сказать об украинцах, которые «воюют уже много лет, защищая свою родину».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Белоруссию отказаться от поддержки России. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр ЛукашенкоБелоруссияПольша
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