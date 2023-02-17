Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

Власти Польши заявили о готовности закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Павла Яблоньского.

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По его словам, такие меры возможны в случае, «если этого будет требовать ситуация с безопасностью». При этом политик не уточнил, в результате каких именно действий польские власти готовы пойти на такой шаг.

На сегодняшний день между странами остается лишь один действующий пограничный переход в Бресте с пунктами пропуска для автомобилей.

Ранее польские фермеры перекрыли пункт пропуска с Украиной, протестуя против ввоза зерна. Из-за акции на границе встали около 260 грузовиков.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияПольша
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