«Ниже наших ожиданий»: Польша недовольна десятым пакетом антироссийских санкций
Польша огорчена окончательной версией десятого пакета антироссийских санкций, согласованного с представителями ЕС. Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, Польша ожидала более жесткие санкции в отношении России. Садось отметил, что ЕС отказался удовлетворить главное требование Варшавы — ввести санкции против корпорации «Росатом». Также Евросоюз не включил в десятый пакет санкций пункт против импорта алмазов из России.
Садось добавил, что окончательную версию законопроекта органы ЕС представят 15 февраля.
Ранее член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов заявил, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности. Об этом сообщило агентство НСН.
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