СМИ: Польша направила Украине 18 САУ Krab

Известно, что польские гаубицы поступят в три украинских дивизиона.

Кроме того, сообщается о том, что польские военные провели подготовку около 100 артиллеристов ВСУ по обслуживанию орудий.

Ранее экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT заявил, что Соединенные Штаты Америки запретили Польше направлять своих военнослужащих на Украину, понимая опасность провокации начала Третьей мировой войны.

