СМИ: Польша направила Украине 18 САУ Krab
Польша направила Украине 18 самоходных гаубиц Krab, передает Polskie Radio со ссылкой на источник в правительстве.
Известно, что польские гаубицы поступят в три украинских дивизиона.
Кроме того, сообщается о том, что польские военные провели подготовку около 100 артиллеристов ВСУ по обслуживанию орудий.
Ранее экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT заявил, что Соединенные Штаты Америки запретили Польше направлять своих военнослужащих на Украину, понимая опасность провокации начала Третьей мировой войны.
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