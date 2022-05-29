СМИ: Польша направила Украине 18 САУ Krab

Польша направила Украине 18 самоходных гаубиц Krab, передает Polskie Radio со ссылкой на источник в правительстве.

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Известно, что польские гаубицы поступят в три украинских дивизиона.

Кроме того, сообщается о том, что польские военные провели подготовку около 100 артиллеристов ВСУ по обслуживанию орудий.

Ранее экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT заявил, что Соединенные Штаты Америки запретили Польше направлять своих военнослужащих на Украину, понимая опасность провокации начала Третьей мировой войны.

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ФОТО: skole-today.com
ТЕГИ:ВоенныеВоенные УченияВСУУкраинаПольша
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