СМИ: Польша нанесла удар по Украине отказом в поставке оружия

Варшава значительно повлияла на Киев, отказавшись поставлять военную технику, сообщает Figaro.

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Отказ Польши от поставок является настоящим ударом по Украине от союзника. Это дорого обойдется украинцам. Отмечается, что Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружения в адрес бывшей советской республики.

Ранее депутат Шеремет заявил, что Польша является главным врагом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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