СМИ: Польша нанесла удар по Украине отказом в поставке оружия
22 сентября 202306:48
Варшава значительно повлияла на Киев, отказавшись поставлять военную технику, сообщает Figaro.
Отказ Польши от поставок является настоящим ударом по Украине от союзника. Это дорого обойдется украинцам. Отмечается, что Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружения в адрес бывшей советской республики.
Ранее депутат Шеремет заявил, что Польша является главным врагом Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru