Депутат Шеремет: Польша является главным врагом Украины

Основным врагом Украины является Польша, сообщает РИА Новости со ссылкой на высказывание депутата Госдумы России от крымского региона Михаила Шеремета.

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По его словам, недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда речь зашла об экономических интересах и деления прибыли, дружбе пришел конец. Парламентарий указал, что Варшава давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции.

«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — отметил Шеремет.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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