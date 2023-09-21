Депутат Шеремет: Польша является главным врагом Украины

По его словам, недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда речь зашла об экономических интересах и деления прибыли, дружбе пришел конец. Парламентарий указал, что Варшава давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции.

«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — отметил Шеремет.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

