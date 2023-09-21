Депутат Шеремет: Польша является главным врагом Украины
Основным врагом Украины является Польша, сообщает РИА Новости со ссылкой на высказывание депутата Госдумы России от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда речь зашла об экономических интересах и деления прибыли, дружбе пришел конец. Парламентарий указал, что Варшава давно засматривается на западноукраинские земли и поджидает благоприятного момента для интервенции.
«Сегодня Польша является для Украины врагом номер один», — отметил Шеремет.
Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru