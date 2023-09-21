Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинения в адрес Польши
Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить прежде, чем его действия приведут к катастрофе, сообщил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на обвинения президента Украины в адрес Польши. По его словам, Варшава больше других союзников содействовала украинским властям, в частности в принятии вынужденных переселенцев. Филиппо назвал характер Зеленского безумным, что не позволяет ему захотеть мира.
Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru