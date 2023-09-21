Во Франции призвали остановить Зеленского после обвинения в адрес Польши

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить прежде, чем его действия приведут к катастрофе, сообщил в соцсети X французский политик Флориан Филиппо.

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Так он отреагировал на обвинения президента Украины в адрес Польши. По его словам, Варшава больше других союзников содействовала украинским властям, в частности в принятии вынужденных переселенцев. Филиппо назвал характер Зеленского безумным, что не позволяет ему захотеть мира.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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