СМИ: политики в США желают отправить Abrams на Украину
В США демократы и республиканцы поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности страны, сообщает Sky News Arabia.
По данным телеканала, они хотят отправить танки Abrams на Украину до конца зимы. Представители Министерства обороны США не стал опровергать эту информацию, отметив, что ведомство пытается давить на президента Джо Байдена, чтобы тот отправил часть Abrams одновременно с поставками немецких танков Leopard Киеву.
Как стало известно ранее, страны Европейского союза могут поставить на Украину куда меньшее число танков Leopard, чем просит Киев. К весне Украина может получить не более 73 боевых машин, а к началу лета – максимум 87, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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