Amazon отказалась выпускать фильм «Искусственный» с Юрой Борисовым
По данным издания Deadline, компания Amazon MGM не станет выпускать фильм «Искусственный» режиссёра Луки Гуаданьино. В официальном заявлении студии подчёркивается глубокое уважение к Гуаданьино — отмеченному наградами постановщику, с которым у компании сложились давние рабочие отношения. В Amazon MGM считают, что картине будет выгоднее выйти под эгидой другой киностудии, и сейчас активно помогают команде проекта подыскать нового дистрибьютора.
Лента «Artificial» посвящена драматическим событиям в компании OpenAI, развернувшимся в 2023 году. В актёрский состав вошли российские исполнители Юра Борисов и Фёдор Федотов (известный по фильму «Серебряные коньки»), а также Эндрю Гарфилд, Моника Барбаро, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Уилл Ангус, Таддеа Грэм, Николас Гамильтон, Ангус Имри, Уилл Прайс и другие артисты.
В центре сюжета — противостояние генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (его играет Эндрю Гарфилд) и сооснователя компании, главного научного сотрудника Ильи Суцкевера (в исполнении Юры Борисова). Автором сценария выступил Саймон Рич, ранее работавший над комедийным сериалом «Мужчина ищет женщину».
Основное внимание в фильме уделено судьбе Суцкевера — идеалистичного инженера в сфере машинного обучения, стоявшего у истоков OpenAI: после ряда значительных научных достижений его отстраняют от работы. Как отметил журналист Мэтт Беллони, ознакомившийся со сценарием, «Artificial» (в отраслевых публикациях его нередко называют «фильмом Amazon про OpenAI») — это не просто художественная реконструкция пяти напряжённых дней 2023 года, когда Альтмана сначала уволили, а потом вновь назначили главой компании, создавшей ChatGPT. Главная цель картины — раскрыть историю Ильи Суцкевера и показать его внутренний конфликт на фоне бурных событий в компании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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