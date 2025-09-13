Вдова Кирка впервые публично выступила после его убийства

При этом женщина объявила, что движение ее погибшего мужа будет продолжено.

Сторонник американского лидера Дональда Трампа Чарли Кирк был убит 10 сентября 2025 года во время массового мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называя украинского президента Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ». Кирк также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

Ранее Трамп сообщил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был задержан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».