Полиция задержала девять протестующих в Лондоне

Правоохранительные органы заявили, что продолжают поиск других нарушителей, и количество задержаний будет увеличиваться.

Более 100 тысяч человек вышли на митинг против мигрантов в Лондоне. Марш «Соединим королевство» организован правыми активистами, которые не согласны с курсом премьера Великобритании Кира Стармера. Участники протеста выступают за свободу слова и ужесточение миграционной политики.



При этом часть британцев одновременна вышла на протест против расизма. Поэтому властям города пришлось отправить на улицы тысячу полицейских, чтобы между участниками разных митингов не возникли столкновения.

Ранее во Франции начались масштабные протесты под лозунгом «Заблокируем все», митингующие выступили против бюджетного плана экс-премьера Франсуа Байру, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

