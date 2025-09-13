Рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил «дисс» на американского рэпера Канье Уэста. Трек получил название «kanye west diss». Композиция появилась на музыкальных площадках 12 сентября.
Примечательно, что Канье Уэст в песне выступает собирательным образом Запада. В своем новом треке Хаски критикует политический курс и ценности США в целом.
Песня начинается строчками: «Ты, наверное, в LA. Я сегодня в Донецке / У кента ПТСР, и он застыл будто нэцкэ / Мы везем пару “птиц” в сторону ЛБС / Я пишу этот дисс на тебя, мистер Уэст».
Также рэпер представил клип на новый трек.
Ранее Хаски выпустил свою первую видеоигру под названием «Заложник», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Хаски выпустил дисс на Канье Уэста с отсылками к СВО
- Полиция задержала девять протестующих в Лондоне
- В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- Два человека погибли при подрыве взрывчатки на ж/д путях в Орловской области
- Генконсульство Испании в Москве приостановило выдачу виз россиянам
- За восемь часов над Крымом и Белгородской областью сбили 38 БПЛА
- СМИ: На железной дороге в Орловской области прогремел взрыв
- Беспилотник совершил атаку на одно из промышленных предприятий Губахи
- Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны
- Путин назвал Москву крепким тылом для армии России в ходе СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru