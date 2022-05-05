СМИ: под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан

Он заявил, что ситуация там остается сложной. «Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — отметил собеседник.

Ранее сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ и подразделения ДНР не штурмуют «Азовсталь», они подавляют попытки боевиков выйти на позиции.

