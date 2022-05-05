СМИ: под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан
В подземных помещениях украинского завода «Азовсталь» боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.
Он заявил, что ситуация там остается сложной. «Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — отметил собеседник.
Ранее сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ и подразделения ДНР не штурмуют «Азовсталь», они подавляют попытки боевиков выйти на позиции.
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