СМИ: под «Азовсталью» могут удерживать более 200 мирных граждан

В подземных помещениях украинского завода «Азовсталь» боевики могут удерживать еще более 200 мирных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению предприятия.

Кадыров: под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей

Он заявил, что ситуация там остается сложной. «Прежде всего, это обусловлено тем, что в подземных помещениях предприятия нацистами "Азова" могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», — отметил собеседник.

Ранее сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы РФ и подразделения ДНР не штурмуют «Азовсталь», они подавляют попытки боевиков выйти на позиции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаложникиБоевикиУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры