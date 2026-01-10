Сериал «Черное зеркало» продлили на восьмой сезон
Сериал-антология «Черное зеркало» вернется с восьмым сезоном на Netflix. Создатель шоу Чарли Брукер рассказал в интервью Netflix Tudum, что уже погрузился в работу над сценариями будущих эпизодов.
По его словам, новый сезон появится как раз в тот момент, когда реальность начнёт догонять сюжеты шоу.
«Этот участок моего мозга уже активировался и вовсю работает», — поделился он.
О деталях предстоящего сезона Брукер предпочёл не распространяться, но провёл любопытную аналогию с созданием музыкального альбома. Брукер объяснил, что при разработке новых историй задаётся вопросами о неизведанных темах и желаемом настроении: куда впишется очередная «композиция» в общем «альбоме» и в каком направлении стоит двигаться. При этом он с юмором добавил, что зрителям вряд ли стоит ожидать в «Чёрном зеркале» жизнерадостной кантри‑вечеринки.
Напомним, что седьмой сезон антологии увидел свет в апреле 2025 года. Тогда Брукер отмечал: по духу он оказался ближе к «классическому» «Чёрному зеркалу», в отличие от шестого сезона, где преобладали хоррор‑элементы и было меньше акцента на технологических сюжетах, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
